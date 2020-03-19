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19 марта, 2020
 
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Виторган пожаловался на обилие фотошопа на лице Нинидзе в съемке для Hello!

Российский актер Максим Виторган заявил, что на его общем снимке с пассией, актрисой Нино Нинидзе ее лицо чрезмерно отретушировали.

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Виторган: Этот номер журнала обладает антисептическими свойствами: стоит потереть фотографию Нино в купальнике, и все вирусы с ваших рук лопнут
Виторган: Этот номер журнала обладает антисептическими свойствами: стоит потереть фотографию Нино в купальнике, и все вирусы с ваших рук лопнут
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото обложки журнала Hello!, для которой позировал вместе со своей возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

"Говорят, Наталья Ветлицкая сорвала съемки для обложки российского Hello!. Видимо тогда журнал в сердцах бросил весь аккумулированный и собранный по сусекам для этих целей фотошоп на лицо Нино. Не выбрасывать же и не пропадать добру! Что ж, спасибо Hello! за щедрость, за Оман (это действительно круто) и за деликатность. Фантазии читателя и его возможности трактовать все по-своему не ограничены точностью и откровенностью наших ответов. Сенсация!!! Впервые слова "эго", "кольцо" и "Аглая Тарасова" находятся в такой близости друг к другу! Кстати, этот номер журнала обладает антисептическими свойствами: стоит потереть фотографию Нино в купальнике, и все вирусы с ваших рук лопнут от... Ну, в общем, лопнут!" – написал он.

20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались. Но актер опроверг это.

С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание "Газета.Ru" писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.

Теги: актер, Максим Виторган, актриса, журнал, Нино Нинидзе
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