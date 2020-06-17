Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
17 июня, 2020
 
Новости

Вино на ужин, кофе только с коньяком. Максим Виторган рассказал о своих привычках

Российский актер Максим Виторган признался, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса бросил курить, но стал регулярно употреблять алкоголь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виторган: За прошедшие, промелькнувшие в своей непоколебимой размеренности и взвешенности два-три месяца я умудрился приобрести новые привычки
Виторган: За прошедшие, промелькнувшие в своей непоколебимой размеренности и взвешенности два-три месяца я умудрился приобрести новые привычки
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган рассказал, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса стал выпивать днем.

"За прошедшие, промелькнувшие в своей непоколебимой размеренности и взвешенности два-три месяца я умудрился приобрести новые привычки", – рассказал он.

Виторган признался, что перестал курить.

Он отметил, что стал иногда выпивать за ужином бокал красного вина, чего раньше никогда не делал.

Также он стал добавлять в кофе коньяк.

"Если быть честным, то кофе без коньяка я теперь вообще не пью. И на бегу, и с молоком не пью. Не знаю, надолго ли эта привычка. Но неспешность процедуры употребления и обязательное послевкусие раздумчивости со взглядом, упирающимся в горизонт (пусть и недалекий в городских условиях) – это прекрасно. И боюсь, что именно это я и буду считать жизнью в конце концов, а не судорожные метания в попытке заполнить пустоту", – написал актер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число заболевших в РФ составляет 553 301, 304 342 человека выздоровели, 7478 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

По состоянию на утро 17 июня во всем мире коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 443 730 человек, выздоровели более 3,9 млн.

Теги: Россия, алкоголь, вино, карантин, актер, Максим Виторган, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS