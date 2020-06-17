Вино на ужин, кофе только с коньяком. Максим Виторган рассказал о своих привычках

Российский актер Максим Виторган признался, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса бросил курить, но стал регулярно употреблять алкоголь.

Виторган: За прошедшие, промелькнувшие в своей непоколебимой размеренности и взвешенности два-три месяца я умудрился приобрести новые привычки Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган рассказал, что во время карантина в связи с пандемией коронавируса стал выпивать днем.

"За прошедшие, промелькнувшие в своей непоколебимой размеренности и взвешенности два-три месяца я умудрился приобрести новые привычки", – рассказал он.

Виторган признался, что перестал курить.

Он отметил, что стал иногда выпивать за ужином бокал красного вина, чего раньше никогда не делал.

Также он стал добавлять в кофе коньяк.

"Если быть честным, то кофе без коньяка я теперь вообще не пью. И на бегу, и с молоком не пью. Не знаю, надолго ли эта привычка. Но неспешность процедуры употребления и обязательное послевкусие раздумчивости со взглядом, упирающимся в горизонт (пусть и недалекий в городских условиях) – это прекрасно. И боюсь, что именно это я и буду считать жизнью в конце концов, а не судорожные метания в попытке заполнить пустоту", – написал актер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число заболевших в РФ составляет 553 301, 304 342 человека выздоровели, 7478 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

По состоянию на утро 17 июня во всем мире коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 443 730 человек, выздоровели более 3,9 млн.