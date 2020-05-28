"Похожи!", "Красивая пара". Виторган показал свидание с Нинидзе

Российский актер Максим Виторган показал свою девушку, актрису Нино Нинидзе на прогулке.

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил видео своей прогулки с возлюбленной, актрисой Нино Нинидже, по Садовому кольцу в Москве.

"Протяженность Садового кольца 15,6 км... Скоро теплые ночи, скоро..." – написал он.

"Вы похожи. Значит, половинки", – отметила elena_makeeva17082019.

"Красивая девушка и очень красивая пара!" – прокомментировала t.gerenovskaya.

20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались. Но актер опроверг это.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.