"Похожи!", "Красивая пара". Виторган показал свидание с Нинидзе

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил видео своей прогулки с возлюбленной, актрисой Нино Нинидже, по Садовому кольцу в Москве.
"Протяженность Садового кольца 15,6 км... Скоро теплые ночи, скоро..." – написал он.
"Вы похожи. Значит, половинки", – отметила elena_makeeva17082019.
"Красивая девушка и очень красивая пара!" – прокомментировала t.gerenovskaya.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Протяженность Садового кольца 15,6 км... Скоро тёплые ночи, скоро... * @ninosha13 ♥ *
20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались. Но актер опроверг это.
В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.
23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.