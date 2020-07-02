"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фото, на котором запечатлен сидящим, с расставленными ногами. В руке Богомолова, расположенной между ног, находится некий предмет.
"Теннис на ночь", – написал он.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", – отметил sergeylymbin.
"Я подумала, что вы баночку с калом держите", – написала yuliana_momi.
"Здесь есть сексуальный подтекст?" – спросила mabftw.
"Теннис большой", – написала at2912.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.