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02 июля, 2020
 
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"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами

Подписчики российского режиссера Константина Богомолова, мужа телеведущей Ксении Собчак, предположили, что его новое фото носит сексуальный подтекст.

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Богомолов: Теннис на ночь
Богомолов: Теннис на ночь
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фото, на котором запечатлен сидящим, с расставленными ногами. В руке Богомолова, расположенной между ног, находится некий предмет.

"Теннис на ночь", – написал он.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Теннис. Не нарваться бы на рифму", – отметил sergeylymbin.

"Я подумала, что вы баночку с калом держите", – написала yuliana_momi.

"Здесь есть сексуальный подтекст?" – спросила mabftw.

"Теннис большой", – написала at2912.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, секс, Константин Богомолов
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