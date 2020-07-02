"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами

Подписчики российского режиссера Константина Богомолова, мужа телеведущей Ксении Собчак, предположили, что его новое фото носит сексуальный подтекст.

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фото, на котором запечатлен сидящим, с расставленными ногами. В руке Богомолова, расположенной между ног, находится некий предмет.

"Теннис на ночь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Теннис на ночь Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 1 Июл 2020 в 1:51 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

"Теннис. Не нарваться бы на рифму", – отметил sergeylymbin.

"Я подумала, что вы баночку с калом держите", – написала yuliana_momi.

"Здесь есть сексуальный подтекст?" – спросила mabftw.

"Теннис большой", – написала at2912.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.