"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото Собчак

Подписчики микроблога российского режиссера Константина Богомолова оценили фото его жены, телеведущей Ксении Собчак.

Богомолов показал, какой видит свою жену Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком жены, телеведущей Ксении Собчак, сделанным на берегу водоема.



"Осторожно", – написал он и добавил символ "сердце".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осторожно, * Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 14 Июн 2020 в 8:43 PDT

"Счастье идет даже Собчак", – прокомментировал nikolay3baranenko.

"Как же вы красиво Ксюшу видите", – написала dina_vvvvvvv.

"Любовь творит невероятные преображения!" – отметила vergilesic.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.