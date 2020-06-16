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16 июня, 2020
 
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"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото Собчак

Подписчики микроблога российского режиссера Константина Богомолова оценили фото его жены, телеведущей Ксении Собчак.

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Богомолов показал, какой видит свою жену
Богомолов показал, какой видит свою жену
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком жены, телеведущей Ксении Собчак, сделанным на берегу водоема.

"Осторожно", – написал он и добавил символ "сердце".

"Счастье идет даже Собчак", – прокомментировал nikolay3baranenko.

"Как же вы красиво Ксюшу видите", – написала dina_vvvvvvv.

"Любовь творит невероятные преображения!" – отметила vergilesic.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, режиссер, любовь, телеведущая, фото, Константин Богомолов
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