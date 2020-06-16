"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком жены, телеведущей Ксении Собчак, сделанным на берегу водоема.
"Осторожно", – написал он и добавил символ "сердце".
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"Счастье идет даже Собчак", – прокомментировал nikolay3baranenko.
"Как же вы красиво Ксюшу видите", – написала dina_vvvvvvv.
"Любовь творит невероятные преображения!" – отметила vergilesic.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.