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05 июня, 2020
 
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"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов, муж телеведущей Ксении Собчак, обнародовал в микроблоге фото своей 10-летней дочери Анны.

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Богомолов: Дочь дочь
Богомолов: Дочь – дочь
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram свою дочь Анну от брака с актрисой Дарьей Мороз.

"Дочь – дочь", – написал он.

"Вылитая мама!" – отметила ennio20072018.

Мать девочки – актриса Дарья Мороз, бывшая жена Богомолова. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас режиссер женат на телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Теги: дети, Дарья Мороз, актриса, Константин Богомолов
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