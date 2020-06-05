"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram свою дочь Анну от брака с актрисой Дарьей Мороз.
"Дочь – дочь", – написал он.
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"Вылитая мама!" – отметила ennio20072018.
Мать девочки – актриса Дарья Мороз, бывшая жена Богомолова. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Сейчас режиссер женат на телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.