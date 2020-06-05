"Вылитая мама!". Муж Собчак показал дочь от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов, муж телеведущей Ксении Собчак, обнародовал в микроблоге фото своей 10-летней дочери Анны.

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram свою дочь Анну от брака с актрисой Дарьей Мороз.

"Дочь – дочь", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дочь-дочь))) Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 4 Июн 2020 в 1:29 PDT

"Вылитая мама!" – отметила ennio20072018.

Мать девочки – актриса Дарья Мороз, бывшая жена Богомолова. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас режиссер женат на телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.