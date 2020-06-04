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04 июня, 2020
 
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"Революция уродов против уродов". Богомолов высказался на фоне протестов в США

Российский театральный режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, заявил, что ненавидит насилие и толпу.

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Богомолов: Насилие знак урода. За правду оно или за ложь неважно
Богомолов: Насилие – знак урода. За правду оно или за ложь – неважно
Фото: konbog75 / Instagram

Российский театральный режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram разместил белый квадрат.

"Когда вы скажете: "Белое", я скажу: "Черное". Когда вы скажете: "Черное", я скажу: "Белое". Я ненавижу две вещи: насилие и толпу. Мне неважно, против кого насилие – против белого, черного, желтого, малого, большого, женского, мужского. Насилие – знак урода. За правду оно или за ложь – неважно. Насилие – знак урода. Урод убил человека. Уроды громят магазины и жгут машины. Революция уродов против уродов", – написал он.

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Богомолов 13 сентября 2019 года женился на российской телеведущей Ксении Собчак.

Американские и британские звезды размещали в микроблогах черные квадраты в знак борьбы против расизма.

Массовые протесты в США начались на прошлой неделе после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина умер 25 мая в результате механической асфиксии. После вскрытия у Флойда также был подтвержден коронавирус.

Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по всей стране. Их сопровождают беспорядки и столкновения с полицией, некоторые демонстранты поджигали машины, разбивали витрины и грабили магазины.

Власти ряда городов ввели комендантский час, в нескольких штатах для подавления беспорядков задействовали солдат Национальной гвардии.

По данным на 2 июня в связи с протестами из-за смерти Флойда в США погибло 11 человек в возрасте от 18 до 77 лет. Среди них оказались бывший полицейский, охранник суда, владелец ресторана, участники акций и случайные прохожие.

Теги: Константин Богомолов
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