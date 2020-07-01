Богомолов показал пьяную Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео

Российская телеведущая Ксения Собчак, чтобы доказать мужу, режиссеру Константину Богомолову, что она не пьяна, попыталась проговорить скороговорки.

Богомолов: Немного пьяные и очень влюбленные Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram архивным роликом, на котором запечатлена его жена, телеведущая Ксения Собчак, курящая в салоне автомобиля сигарету.

"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", – написал он.

"Меня зовут Ксения Анатолиевна. Я курю сигарету в городе-герое Санкт-Петербурге", – говорит Собчак.

В финале ролика, чтобы доказать Богомолову, что она не пьяна, Собчак говорит скороговорки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 30 Июн 2020 в 1:01 PDT

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.