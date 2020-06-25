"Я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне". Собчак подает в суд на издание Business Insider за клевету

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что не делит людей на белых и черных, кавказцев и азиатов, а на умных и глупых. Она подчеркнула, что ее оклеветали за праволиберальные взгляды.

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в Instagram, что будет судться с изданием Business Insider.

"Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды – это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне", – заявила она.

Статья, о которой говорит Собчак, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня под заголовком "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“.

Представитель Audi Вернер Нойхольд заявил, что компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации, а инциденты, связанные с Instagram Собчак, являются неприемлемыми.

Митинги в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.