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Владелец горевшего одесского отеля сообщил, что суд отказался избирать ему меру пресечения

Подозреваемый в деле о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" Вадим Черный сообщил, что суд отказал прокуратуре даже в "личном обязательстве", которое они просили для Черного.

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Пожар в "Токио Стар" произошел в августе 2019 года
Пожар в "Токио Стар" произошел в августе 2019 года
Фото: dumskaya.net

Вадим Черный, владелец одесского отеля "Токио Стар", где в августе 2019 года из-за пожара погибли люди, сообщил 23 июня в Facebook, что суд не стал избирать ему меру пресечения.

"Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. СИЗО, потом – круглосуточный домашний арест, потом – ночной домашний арест; теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном "личном обязательстве". Понятно, что решение будет ссылаться на процессуальные нарушения, допущенные прокурором. Но еще полгода назад суд не слышал моих аргументов о ничуть не меньших процессуальных нарушениях", – написал он.

Владелец горевшего отеля отметил, что "суд не любит, когда прокуратура бесплатно запихивает его под танк".

"Еще больше не любит, когда дело явно фальсифицировано. Когда прокурор клялся полгода назад, что доказательства вот-вот будут, суду было проще с ним согласиться. Теперь, когда экспертизы показали отсутствие нарушений пожарной безопасности, которые могли привести к пожару, суд видит картину иначе. Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой. Есть русский террорист, которого высокоинтеллектуальные прокуроры выпустили из Украины, и сейчас больше всего боятся пойти из-за этого под суд. И суд совершенно не хочет прикрывать прокуратуру по "военному" делу", – объяснил Черный.

https://www.facebook.com/vadim.cherny/posts/10221558086515851

Черный называет дело политическим заказом – его имя в день трагедии назвал президент Украины Владимир Зеленский и пообещал, что одесский предприниматель понесет ответственность за жизни девяти человек, погибших в пожаре. Владелец отеля просил суд отпустить его под домашний арест, в частности, из-за того, что ему якобы в изоляторе угрожают арестанты.

Пожар в отеле "Токио Стар" начался в ночь на 17 августа. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие выдвинуло три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами. По данным СМИ, первая версия не подтвердилась.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Черного задержали 17 августа. Ему сообщили о подозрении. 20 августа суд арестовал мужчину.

2 сентября о подозрении сообщили второму совладельцу "Токио Стар" Сергею Дурачу, 11 сентября о подозрении сообщили администратору сгоревшей гостиницы, а 20 сентября – главному инженеру заведения.

7 октября суд по заявлению активиста Николая Коваля обязал правоохранителей расследовать дело о возможном убийстве перед пожаром в отеле. По мнению активиста, пожар мог произойти из-за сокрытия следов убийства 10-летней девочки Валентины Довгой и ее мамы Анны Довгой.

Теги: Одесса, пожар, суд, пожар в одесской гостинице, Вадим Черный
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