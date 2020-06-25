Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Представитель немецкой автомобильной компании Audi Вернер Нойхольд заявил, что компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации, а инциденты, связанные с Instagram Собчак, являются неприемлемыми.

Немецкая автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с российской телеведущей Ксенией Собчак. Издание Deutsche Welle заявило, что поводом послужили высказывания Собчак в Instagram об акциях в поддержку движения Black Lives Matter.

Представитель Audi Вернер Нойхольд заявил, что компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации, а инциденты, связанные с Instagram Собчак, являются неприемлемыми. Это заявление передало информационное агентство DPA.

По мнению Deutsche Welle, реакция Audi связана с сообщением, которое Собчак опубликовала в Instagram 7 июня. Она обнародовала видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". На фоне черного экрана в ролике звучала песня "Убили негра" российской группы "Запрещенные барабанщики". Собчак удалила из Instagram это видео.

Митинги в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности.