Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в женском монастыре на Урале

У съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения, сообщила российская телеведущая Ксения Собчак.

Собчак: Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова Фото: Кровавая барыня / Telegram

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу российской телеведущей Ксении Собчак. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [российского журналиста Сергея] Ерженкова", – заявила она.

По словам Собчак, у съемочной группы отобрали камеру и забрали съемки избиения. Телеведущая вызвала полицию.

Она опубликовала видео, на котором показала, кто совершил нападение.

Нос Собчак заклеен пластырем, но это ранение не имеет отношения к инциденту. Вчера на странице в Instagram телеведущая сообщала, что сломала его и была прооперирована.

По ее словам, в монастырь приехали с целью провести расследование.

"Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве "наказания" за провинности", – отметила она.