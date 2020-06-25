"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram роликом, на котором запечатлена его жена, телеведущая Ксения Собчак, прогуливающаяся вдоль водоема.
"А просто мы идем и идем, и нам хорошо", – написал он.
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"Ксения лучше всего выглядит через объектив влюбленного мужчины", – написала fluffy_unicorns_ass.
"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!" – прокомментировала larisa__philologist.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.