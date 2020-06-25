"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram

Подписчики микроблога российского режиссера Константина Богомолова прокомментировали ролик, снятый им во время прогулки с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Богомолов: А просто мы идем и идем, и нам хорошо Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram роликом, на котором запечатлена его жена, телеведущая Ксения Собчак, прогуливающаяся вдоль водоема.

"А просто мы идем и идем, и нам хорошо", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А просто мы идём и идём и нам хорошо * Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 24 Июн 2020 в 11:45 PDT

"Ксения лучше всего выглядит через объектив влюбленного мужчины", – написала fluffy_unicorns_ass.

"Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!" – прокомментировала larisa__philologist.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.