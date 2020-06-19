Собчак объяснила, почему не здоровается со своими подругами

Российская телеведущая Ксения Собчак на примере своих снимков объяснила, почему временами не узнает своих подруг.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram коллаж из двух своих снимков: до ретуши и после.

"А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?" – написала она.

"Очень тонко!" – подчеркнула nadyavoynich.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.