"Влюбленные, домашние". Собчак обнародовала бытовое фото с мужем

Российская телеведущая Ксения Собчак показала, как проводит время с супругом возле водоема.

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на пирсе вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Лето. Комары. Любофф", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Что муженек такой взъерошенный после любови?" – спросила ira_metior.

"Классные, такие влюбленные, домашние. Молодцы", – написала puska.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram )) Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Июл 2020 в 1:16 PDT

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.