"Ходим в бассейн и не унываем". Собчак обнародовала фото, сделанное во время отдыха с сыном

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото, для которого позировала со своим сыном Платоном, сидя на пирсе.

Собчак: Вопрос от сына: "Мама, а почему мы так долго уже не были на море?" Я и сама не знаю, сынок Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась фотографией с сыном Платоном.

Это архивное фото. Для снимка Собчак позировала с сыном, сидя на пирсе.

"Вопрос от сына: "Мама, а почему мы так долго уже не были на море?" Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по "медицинским нуждам", а мы... ходим в бассейн и не унываем!" – написала она и отметила пост хештегом "патриоты".

"Ахахахааа! Ну, хоть кто-то из публичных не играет в игру "а нам и в Сочи хорошо" или "мы в Ницце оказались случайно", – написала подписчица nika_va.

Отец сына Собчак – ее бывший супруг, российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.