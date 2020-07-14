Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2020
 
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"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем

Российский режиссер Константин Богомолов показал, как его супруга – телеведущая Ксения Собчак принимает водные процедуры.

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Богомолов: Рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше, чем в зеркало
Богомолов: Рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше, чем в зеркало
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов заявил в Instagram, что желает смотреть только на свою жену – телеведущую Ксению Собчак. Пост он сопроводил роликом, в котором запечатлел супругу под пляжным душем.

"Работа артистом с классным режиссером и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжелая профессия, по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич [Бондарчук] верит в меня", – признался Богомолов.

Он добавил, что его гложет возникающее желание делать селфи-снимки.

"Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и притом умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю! И в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людей рядом. Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше, чем в зеркало (а точнее, только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой режиссер!" – написал Богомолов.

Богомолов снимается в сериале Бондарчука "Псих". Фото и видео со съемочной площадки он размещал в Instagram 9 июля.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, режиссер, телеведущая, Константин Богомолов
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