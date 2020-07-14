"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем

Российский режиссер Константин Богомолов заявил в Instagram, что желает смотреть только на свою жену – телеведущую Ксению Собчак. Пост он сопроводил роликом, в котором запечатлел супругу под пляжным душем.
"Работа артистом с классным режиссером и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжелая профессия, по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич [Бондарчук] верит в меня", – признался Богомолов.
Он добавил, что его гложет возникающее желание делать селфи-снимки.
"Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и притом умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю! И в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людей рядом. Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше, чем в зеркало (а точнее, только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой режиссер!" – написал Богомолов.
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Работа артистом с классным режиссе * ром и класснои * командои * в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сеи * час я работаю артистом. Это очень тяже * лая профессия,по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю! * и в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людеи * рядом. Так как рядом со мнои * есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнении * нет! Любимая, это я, твои * Режиссер! *
Богомолов снимается в сериале Бондарчука "Псих". Фото и видео со съемочной площадки он размещал в Instagram 9 июля.
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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.