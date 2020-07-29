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29 июля, 2020
 
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"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина

Российский режиссер Константин Богомолов вместе с женой, журналисткой Ксений Собчак побывали во Дворце бракосочетания на свадьбе у 53-летнего Андрея Колесникова, известного как летописец российского президента Владимира Путина.

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Собчак и Богомолов сыграли свадьбу осенью 2019 года
Собчак и Богомолов сыграли свадьбу осенью 2019 года
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram видео, на котором запечатлен их с женой, журналисткой Ксенией Собчак поцелуй. 

Супруги снимали видео во Дворце бракосочетания – пара была приглашена на свадьбу Андрея Колесникова, который известен как автор книг о российском президенте Владимире Путине. 

"Ксения Анатольевна, все ли вы помните?" – поинтересовался у супруги Богомолов.

"Я помню все", – с улыбкой ответила Собчак, целуя мужа в губы. 

"Как расцвела Ксюша. Любовь всегда творит чудеса", – отреагировали на публикацию подписчики. 

"Какой влюбленный взгляд у Ксении Анатольевны. Как много говорят глаза", – прокомментировали ролик фолловеры. 

Вскоре Богомолов обнародовал снимок, на котором они с Собчак запечатлены в компании  53-летнего Колесникова и его молодой жены Дарьи Донской. 

"Дорогой мой друг! Андрей! Будь счастливым и веселым. Ужасно рад за тебя и Дашу!" – написал муж Собчак. 

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019-года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

После недавней публикации Богомоловым фотографии, на которой Собчак запечатлена в платье свободного кроя, подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что она вскоре станет мамой.

Журналист Колесников с 2008 года входит в так называемый кремлевский пул журналистов. В 2000 году он подготовил книгу-интервью с Путиным "От первого лица". Колесников является автором многочисленных статей о президенте РФ,

Теги: Россия, Владимир Путин, Ксения Собчак, Москва, свадьба, режиссер, Константин Богомолов
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