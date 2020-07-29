"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram видео, на котором запечатлен их с женой, журналисткой Ксенией Собчак поцелуй.
Супруги снимали видео во Дворце бракосочетания – пара была приглашена на свадьбу Андрея Колесникова, который известен как автор книг о российском президенте Владимире Путине.
"Ксения Анатольевна, все ли вы помните?" – поинтересовался у супруги Богомолов.
"Я помню все", – с улыбкой ответила Собчак, целуя мужа в губы.
"Как расцвела Ксюша. Любовь всегда творит чудеса", – отреагировали на публикацию подписчики.
"Какой влюбленный взгляд у Ксении Анатольевны. Как много говорят глаза", – прокомментировали ролик фолловеры.
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Вскоре Богомолов обнародовал снимок, на котором они с Собчак запечатлены в компании 53-летнего Колесникова и его молодой жены Дарьи Донской.
"Дорогой мой друг! Андрей! Будь счастливым и веселым. Ужасно рад за тебя и Дашу!" – написал муж Собчак.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019-года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
После недавней публикации Богомоловым фотографии, на которой Собчак запечатлена в платье свободного кроя, подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что она вскоре станет мамой.
Журналист Колесников с 2008 года входит в так называемый кремлевский пул журналистов. В 2000 году он подготовил книгу-интервью с Путиным "От первого лица". Колесников является автором многочисленных статей о президенте РФ,