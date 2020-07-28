"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в сети снимком, на котором запечатлена его супруга, телеведущая Ксения Собчак, на фоне московских достопримечательностей. Подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что Собчак вскоре станет мамой.

В сентябре супруги будут отмечать первую годовщину со дня бракосочетания Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фотографию своей жены, журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Супруга Богомолова позирует в кадре в платье свободного покроя в диагональную полоску, завязав на талии тонкий пояс.

"Просто москвичка", – подписал он публикацию.

"Животик уже видно", – прокомментировали фото Собчак подписчики.

"Скоро мама", – уверены фолловеры.

"Ну просто человек поел. И все – уже "скоро мама", – вступили в дискуссию пользователи сети.

"Она в положении?" – интересуются в комментариях фолловеры Богомолова.

Ни режиссер, ни его жена не ответили на комментарии и вопросы подписчиков о ее возможной беременности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Просто Москвичка Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 26 Июл 2020 в 1:09 PDT

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.



До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019-года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.