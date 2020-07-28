"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фотографию своей жены, журналистки и телеведущей Ксении Собчак.
Супруга Богомолова позирует в кадре в платье свободного покроя в диагональную полоску, завязав на талии тонкий пояс.
"Просто москвичка", – подписал он публикацию.
"Животик уже видно", – прокомментировали фото Собчак подписчики.
"Скоро мама", – уверены фолловеры.
"Ну просто человек поел. И все – уже "скоро мама", – вступили в дискуссию пользователи сети.
"Она в положении?" – интересуются в комментариях фолловеры Богомолова.
Ни режиссер, ни его жена не ответили на комментарии и вопросы подписчиков о ее возможной беременности.
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Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019-года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.