"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой

Подписчики российского режиссера Константина Богомолова отметили, что его супруга Ксения Собчак похожа на режиссера и актрису Ренату Литвинову.

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram совместным снимком со своей супругой – телеведущей Ксенией Собчак. На фото она запечатлена в массивных солнцезащитных очках и с красной помадой.

"Однажды", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Once upon a time Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 9 Авг 2020 в 2:43 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

"Почему я вижу тут Ренату Литвинову?" – спросила alesyawinter.

"Я тоже", – написала mynameisssveta.

"Я только после вашего коммента поняла, что это не Рената!" – призналась ghiottoneria.

"То ли Литвинова, то ли Собчак", – прокомментировала apsara_907.

Рената Литвинова – российский режиссер, сценарист и актриса.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

После недавней публикации Богомоловым фотографии, на которой Собчак запечатлена в платье свободного кроя, подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что она вскоре станет мамой.