"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram совместным снимком со своей супругой – телеведущей Ксенией Собчак. На фото она запечатлена в массивных солнцезащитных очках и с красной помадой.
"Однажды", – написал он.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Почему я вижу тут Ренату Литвинову?" – спросила alesyawinter.
"Я тоже", – написала mynameisssveta.
"Я только после вашего коммента поняла, что это не Рената!" – призналась ghiottoneria.
"То ли Литвинова, то ли Собчак", – прокомментировала apsara_907.
Рената Литвинова – российский режиссер, сценарист и актриса.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
После недавней публикации Богомоловым фотографии, на которой Собчак запечатлена в платье свободного кроя, подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что она вскоре станет мамой.