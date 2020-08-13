"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась портретным снимком своего сына Платона.
"Мамино счастье", – написала она.
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Подписчики прокомментировали пост Собчак. Они начали спорить, на кого похож Платон.
"Как же он похож на дедушку!" – написала ksukrat
"Где же вы видите сходство с дедушкой? На этом фото он как раз больше в отца своего", – ответила nami4936.
"На папу! На Виторгана!" – согласилась с предыдущим комментатором faberlic.niki.
"На маму похож", – заявила olustoyasha.
Дед Платона – бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.