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13 августа, 2020
 
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"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак

Пользователи Instagram разошлись во мнениях, обсуждая внешность трехлетнего сына российской телеведущей Ксении Собчак.

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Собчак: Мамино счастье
Собчак: Мамино счастье
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась портретным снимком своего сына Платона.

"Мамино счастье", – написала она.

Подписчики прокомментировали пост Собчак. Они начали спорить, на кого похож Платон.

"Как же он похож на дедушку!" – написала ksukrat

"Где же вы видите сходство с дедушкой? На этом фото он как раз больше в отца своего", – ответила nami4936.

"На папу! На Виторгана!" – согласилась с предыдущим комментатором faberlic.niki.

"На маму похож", – заявила olustoyasha.

Дед Платона – бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Теги: Ксения Собчак, Анатолий Собчак, Максим Виторган, телеведущая, Платон Виторган, Константин Богомолов
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