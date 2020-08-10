"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи

Новое фото российской телеведущей Ксении Собчак шокировало ее подписчиков.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото, для которого позировала в кепке и солнцезащитных очках.

"Веснушчатый визитер визировал", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Веснушчатыи * визитер визировал Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Авг 2020 в 2:28 PDT

Подписчики прокомментировали пост.

"Ну, не каждый такое фото выставит. Респект!" – написала nadya__litvina.

"Не пугай, Ксюш!" – прокомментировала natali_music_shtykovo2.

"Ксения, у вас белые пятна на руке или это отсвечивает? Если белые пятна, то у вас вирус пляжного грибка! Вам срочно надо к дерматологу!" – заявила klara_ru.il.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь".