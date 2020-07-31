Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала таблицу, в которой отмечается, что курс доллара взлетел на 1,11% до отметки в 73,38 рубля.

По состоянию на 31 июля курс рубля составил 73,36 руб./$ и 86,25 руб./€ Фото: depositphotos.com

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала россиян, которые хранят свои сбережения в национальной валюте. Об этом она написала 30 июля в Telegram.

Собчак опубликовала таблицу, в которой отмечается, что курс доллара вырос на 1,11% до отметки в 73,38 рубля. Курс евро, согласно этой публикации, подорожал на 0,79% до уровня 86,28 рубля.

"Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?" – прокомментировала это Собчак.

По состоянию на 31 июля курс рубля составил 73,36 руб./$ и 86,25 руб./€, отмечается на сайте Центробанка РФ.

28 июля сообщалось, что курс российского рубля ускорил падение к доллару и евро – впервые со 2 апреля текущего года он опустился ниже 85 руб./€, к доллару – ниже 72 руб.