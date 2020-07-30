В России собираются конфисковывать подозрительные накопления граждан

Конфискованные средства, законность которых не доказана, планируется перечислять в Пенсионный фонд России.

Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года Фото: depositphotos.com

В России планируются конфисковывать средства, законность получения которых невозможно доказать. Об этом "Известиям" рассказали в министерстве финансов России.

Российский минфин готовит правки в Гражданский и Бюджетный кодексы в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись средства, законность которых не подтверждена.

В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

Как отмечают журналисты, сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.