В России полицейский сломал руку журналисту на избирательном участке. Корреспондента оштрафовали

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил журналисту Давиду Френкелю штраф в 500 руб. за "неповиновение полицейскому" и еще 2 тыс. руб. за якобы вмешательстве в осуществление работы избиркома.

Полицейский заявил, что пытался удалить журналиста с участка, так как он не пускал избирателей Фото: depositphotos.com

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля за "неповиновение полицейскому". Ранее на избирательном участке правоохранитель сломал журналисту руку. Об этом пишет "Медиазона".

Суд назначил журналисту штраф в 500 руб. (193 грн). Еще 2 тыс. руб. (772 грн) штрафа сотруднику СМИ присудили по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Френкелю также вынесли предупреждение по делу о нарушении режима самоизоляции.

Как отмечает издание, протокол составили из-за нападения на избирательном участке, где полицейский Денис Дмитриев сломал Френкелю руку. По версии полиции, корреспондент "провоцировал конфликтную ситуацию" на участке и мешал работать комиссии. Как утверждалось в протоколе, во время задержали Френкель "упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников".

Инцидент произошел в последний день голосования по поправкам в конституцию РФ – 30 июня. Френкель заявил, что полицейский попытался удалить его с участка, заломил ему руку и ударил по ней кулаком. После этого, по его словам, один из наблюдателей наступил ему на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.