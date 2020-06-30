В России корреспондент заявил, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке

Российский корреспондент Давид Френкель заявил, что полицейский пытался удалить его с участка и сломал ему руку. В петербургском управлении полиции опровергли информацию.

В Петербурге полицейский и наблюдатель на избирательном участке №2191 напали на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля. Об этом сообщает издание, в котором он работает.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", – сообщил Френкель.

По его словам, один из наблюдателей наступил ему на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.

Позже на своей странице в Twitter Френкель также сообщил, что у него перелом.

Ну что, у меня перелом — Dave Frenkel (@merr1k) June 30, 2020

По информации издания, в петербургском управлении МВД отрицают, что полицейские сломали руку Френкелю, отметив, что "в установленном законом порядке" удалили журналиста с участка.

Председатель петербургской избирательной комиссии №2191 Валентина Ландышко в комментарии 78.ru заявила, что применения физической силы к журналисту не было.

Видео нападения опубликовано в Telegram-канале телеканала "Дождь". На записи видно, как двое полицейских сначала разговаривают с журналистом, а затем заламывают ему руки.

Будьте осторожны: на видео присутствует насилие.

Видео нападения на журналиста «Медиазоны» pic.twitter.com/g3cRvYzAh0 — Дождь (@tvrain) June 30, 2020

Как сообщает издание, медики подтвердили перелом руки. По их информации, участвовавший в конфликте с корреспондентом наблюдатель — это бывший муниципальный депутат от "Единой России" Дмитрий Абрамов. Он заявил изданию, что Френкель "начал от полицейских убегать и сам об ручку двери стукнулся".

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка – 37,2%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.