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В ЕС подвергли критике голосование за поправки к российской конституции

Европейский союз ожидает от российских властей, что все сообщения о нарушениях во время голосования по закону о поправках к конституции РФ будут расследованы.

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Голосование в РФ завершилось 1 июля
Голосование в РФ завершилось 1 июля
Фото: ЕРА

Европейский союз раскритиковал российское голосование за внесение изменений в конституцию страны. Об этом говорится в заявлении Службы внешних связей ЕС.

"Европейский союз сожалеет о том, что в преддверии этого голосования агитация "за" и "против" не была разрешена, что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации. Мы ожидаем, что все сообщения и заявления о нарушениях, включая принуждение избирателей, многократное голосование, нарушение тайны голосования и заявления о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения, были должным образом расследованы", – отметили европейские дипломаты.

В ЕС напомнили, что внесенная поправка к статье 79 конституции РФ предусматривает верховенство основного закона России над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

"Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России и рекомендовала удалить его или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, независимо от каких-либо поправок к своей конституции, выполнит свои международные обязательства, в том числе обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека", – говорится в заявлении. 

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пняхотмечает "Сноб". В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве

Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

30 июня закончилось онлайн-голосование. Явка на него составила 93,02%. По итогам обработки 99,97% протоколов за принятие поправок к российской конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,26%, сообщили в ЦИК РФ.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Кроме того, теперь в конституции закрепят положение о том, что Россия – правопреемник СССР, добавят упоминание бога, брак определят как союз мужчины и женщины, а русскому языку придадут статус языка государствообразующего народа.

Теги: Россия, ЦИК, Венецианская комиссия, Европейский союз, голосование, изменения в Конституцию
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