Советского Союза не стало из-за Горбачева – спикер Госдумы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что будучи президентом Советского Союза, Михаил Горбачев не понимал, насколько ответственна его должность.

Советский Союз развалился из-за его первого и единственного президента Михаила Горбачева. Об этом, комментируя референдум о поправках к конституции РФ, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, видео брифинга размещено на сайте Госдумы.

"Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна, Советский Союз. Ее не стало потому, что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев. И во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", – сказал он.

Спикер заявил, что президент РФ Владимир "Путин смог и страну объединить, и с войной покончить, и решить проблемы в экономике".

В декабре 1991 года главы России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств.

Горбачев был президентом СССР с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года.

Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом.

С 25-го по 1 июля в России проходило голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал Путин и которые позволяют ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается очередной президентский срок главы Кремля.