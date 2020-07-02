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Гривна упала на фоне отставки Смолия, в США грозят персональными санкциями Путину и Шойгу. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 2 июля.

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Ключевые новости четверга
Ключевые новости четверга
Фото: depositphotos.com

Уход Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Профильный комитет парламента поддержал отставку.

Реакция рынка

Официальный курс гривны по отношению к доллару США после заявления главы НБУ об уходе снизился на 10 копеек: с 26,67 грн/$ до 26,77 грн/$.

Разрыв сделки

Украина отменила уже согласованную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под 7,3% годовых. В Министерстве финансов подтвердили, что отставка главы НБУ Смолия и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Реакция из-за рубежа

Подрыв независимости НБУ ставит под угрозу поддержку реформ в Украине, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано, комментируя отставку Смолия.

В МВФ заявили, что независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена и его преемником.

Уход Смолия с обеспокоенностью восприняли в Европейском банке реконструкции и развития. "Руководство Украины должно действовать быстро и решительно, чтобы избежать сомнений в независимости Нацбанка Украины", – говорится в сообщении ЕБРР.

Свежие опросы

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, проходной барьер преодолели бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

В президентском рейтинге лидируют Владимир Зеленский (34,6%) и Петр Порошенко (11,4%).

Кагарлыкское дело

Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении в пытках еще двум сотрудникам расформированного Кагарлыкского отделения полиции.

Компенсации Ирана

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о получении согласия Тегерана на выплату компенсаций родственникам жертв крушения самолета МАУ в Иране. Переговоры от имени всех пострадавших государств поручили вести Украине.

Санкции для Путина

Демократ Роберт Менендес внес на рассмотрение Сената США проект резолюции, который предполагает введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в связи с предполагаемым сговором российской разведки с движением "Талибан".

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, США, Петр Порошенко, Украина, Иран, МВФ, санкции, НБУ, соцопрос, Сергей Шойгу, ЕБРР, МИД Швеции, Талибан, отставка, Владимир Зеленский, Роберт Менендес, Государственное бюро расследований, еврооблигации, курс гривны, Яков Смолий, Слуга народа, Европейская солидарность, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация, Кагарлык
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