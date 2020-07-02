Будь я в России – никуда бы я не делся: жрал бы это дерьмо. И тоже рассказывал бы истории в духе "большевики не продержатся и недели"

Самыми востребованными постами в политической части русскоязычного Facebook всегда являются материалы одного и того же свойства:

1. Путин все делает неправильно. Но пока это вижу только я.

2. На этот раз он совершил роковую ошибку. Но сам Путин этого пока не понимает.

3. Терпение народа подходит к концу. Но это видят немногие профессиональные политологи / социологи / геологи и астрологи. (Рекомендую вам читать меня: вот ссылка на видео. Это я выступаю в ВШЭ на семинаре для умственно-альтернативных профессоров).

4. Вот сейчас вместо Х в Вашингтоне засядет Y, и уж тут Путину не поздоровится. Но знают это только профессиональные аналитики, ну и я, разумеется, как один из них.

5. И т.д.

Структурированы они тоже довольно одинаково: тра-та-та, но на самом деле, тры-ты-ты. Он думает, что бла-бла-бла, а ждет его блы-блы-блы. Он рассчитывает, что то да се, а на самом деле – ему конец. Вот-вот. Буквально сейчас. Лет через пять-семь, или 100... И вообще он болен, стар, ботокс разлился в печень и т.д. Но это закрытая информация.

А Путину все – как с гуся вода. Он уже 20 лет глумится над всеми прогнозами и аналитическими / социологическими / политологическими / гидрологическими и гидравлическими исследованиями...

Давайте я вам скажу то, что вы все и без меня знаете. И кто мой ровесник. И кто постарше. И кто помоложе. Короче, все, кто пожил хотя бы четверть века при "совке".

Итак. Открываю вам страшную тайну: никуда он не денется. Будет сидеть столько, сколько ему Господь отмерил. 100 лет – значит, 100 лет. 150 – значит, 150.

Нет никакой политологии. И Рио-де-Жанейро тоже нет. Ничего нет. А волны Атлантического океана разбиваются о Шепетовку. Засуньте свои прогнозы себе в задницу.

Мы все перепутали. "Совок" вечен. Один-единственный раз России повезло. Господь сжалился над нами и послал нам Горбачева. И тот сам (сам!) дал нам свободу. А мы нашу свободу отдали в руки спившегося прораба.

Приняв его (спившегося прораба) за этакий народный тип природного демократа. Который, как Афродита, из пены морской родился сам по себе в обкомовских и цекашных коридорах.

Теперь я думаю об этом, и мне смешно. А тогда я сам со звериной серьезностью верил в этот его развод про свободу слова и то, как он ее ценит.

Ладно. Проехали... Сухой остаток в том, что больше нам в этом тысячелетии не повезет. Путин с Золотовым и Кадыров с Патрушевым не дадут. Они все – малопьющие, скучные и жадные люди. И нас им совсем не жалко. Вот ни на грамм.

И то правда: чего нас жалеть? Поделом нам, поделом....

И вот еще чего сказать-то хочу. Мой совсем не политологический, а даже, я бы сказал, поэтический прогноз (в духе Гете) будет такой: свободу вы получите никак не раньше, чем она станет вам дороже жизни. Когда вам жизнь без свободы покажется совсем ненужной.

Пока это не так. И тот визг, который вы устроили в связи с карантином (заприте нас посильнее!), это показал очень наглядно.

Я ничуть не противопоставляю себя вам. Просто меня уголовным делом выдавили из России, и поэтому я не могу выпить до дна эту чашу вместе в вами. А будь я в России – никуда б я не делся: жрал бы это дерьмо. И тоже бы рассказывал вам истории в духе "большевики не продержатся и недели"...

И еще, чтобы два раза не вставать: похоже, Европа не рвется открывать для россиян границы. За последние пару лет столько киллеров под фальшивыми именами заехало в Европу по российским паспортам с туристическими визами, что COVID-19 стал хорошим поводом вообще прикрыть эту лавочку.

Так что вариант эмиграции, похоже, сам собой умирает...

Ниче, что я так несколько намеренно обострил и сгустил краски? Вы не обиделись? Я ж так, для наглядности. Любя...

Короче: хватит вдохновляющих историй. Нужно посмотреть на ситуацию честным взглядом. Помните, что древние греки считали надежду грехом.

Источник: Альфред Кох / Facebook