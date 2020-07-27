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ФСБ России объявила о пресечении "массового расстрела граждан"

Подозреваемый в подготовке теракта гражданин одной из стран Центральной Азии был убит в перестрелке с правоохранителями, завили в Федеральной службе безопасности РФ.

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В ФСБ утверждают, что подозреваемый готовил теракт в Москве
В ФСБ утверждают, что подозреваемый готовил теракт в Москве
Фото: depositphotos.com

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении массового теракта.

"ФСБ РФ совместно с МВД и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве", – говорится в сообщении пресс-центра российской спецслужбы.

Подозреваемый был убит в ходе перестрелки с правоохранителями в подмосковном городе Химки, когда его попытались задержать.

"При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74У, три магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД. При проведении обыска в арендованной подозреваемым квартире [в Москве] обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", – утверждают в ФСБ.

В сообщении сказано, что погибший мужчина – гражданин одной из стран Центральной Азии. ФСБ также задержала его брата, "который через своих знакомых несколько дней разыскивал [убитого подозреваемого], чтобы не допустить выезд родственника в Сирию для участия в запрещенной в РФ международной террористической организации". По всей видимости, речь идет о группировке "Исламское государство".

Теги: Россия, теракт, Москва, ФСБ, перестрелка, Исламское государство, спецслужбы
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