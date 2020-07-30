В России американского студента посадили на девять лет за сопротивление полиции

По версии российской полиции, 16 августа 2019 года американец Тревор Рид напал на полицейского и порвал ему форму. При этом мужчина был пьян.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину Фото: depositphotos.com

Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании. Об этом 30 июля сообщает "Русская служба BBC".

28-летний гражданин США Тревор Рид признан виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и оказал им сопротивление.

Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в отделение. По пути туда задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.

Уже в отделе выяснил, что задержанный – уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян. Прокурор запрашивал дня него девять лет и восемь месяцев колонии.