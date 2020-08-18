"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась роликом с участием своего сына Платона.
"Желаем вам просыпаться так же сладко!!!" – написала она.
В ролике снят диалог Собчак с сыном, который сидит в постели, очевидно, находясь в самолете.
"Кто такой маленький проснувшийся гулешик?" – спросила она.
Телеведущая спросила, будет ли вставать ее сын. Он помахал головой отрицательно и зевнул.
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Желаем вам просыпаться так же сладко!!! Ну что ж, начали сезон бодро, 1е место трендов ютуба * сутки, пора и домой! Тем более дома тут вон оно чего....))) Работа сама себя не сделает,тем более Август всегда для постсоветского пространства месяц роковой. Надо уже это усвоить и отпуск делать в июле))))
"Как сладко зевает", – отметила подписчица vikadzhu.
Отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.
Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.