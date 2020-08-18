"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына

Российская телеведущая Ксения Собчак перед камерой поговорила с только проснувшимся своим трехлетним сыном Платоном.

Собчак: Кто такой маленький проснувшийся гулешик? Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась роликом с участием своего сына Платона.

"Желаем вам просыпаться так же сладко!!!" – написала она.

В ролике снят диалог Собчак с сыном, который сидит в постели, очевидно, находясь в самолете.

"Кто такой маленький проснувшийся гулешик?" – спросила она.

Телеведущая спросила, будет ли вставать ее сын. Он помахал головой отрицательно и зевнул.

"Как сладко зевает", – отметила подписчица vikadzhu.

Отец – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.