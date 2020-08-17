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17 августа, 2020
 
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"Смотрюсь в тебя, как в зеркало..." Собчак публично призналась в любви Богомолову

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала о чувствах к своему второму мужу, режиссеру Константину Бгомолову.

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Собчак Богомолову: Люблю тебя
Собчак – Богомолову: Люблю тебя
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"Люблю тебя, мой [Константин Богомолов]. Пусть в мире будет больше любви!" – написала она.

"Как же вы похожи! Вспомнились слова "смотрюсь в тебя, как в зеркало..." – написала подписчица _juli_k_.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

После недавней публикации Богомоловым фотографии, на которой Собчак запечатлена в платье свободного кроя, подписчики режиссера в комментариях обсудили фигуру его жены, выразив предположение, что она вскоре станет мамой.

Теги: Ксения Собчак, режиссер, любовь, телеведущая, Константин Богомолов
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