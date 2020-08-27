"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram подросшую дочь Анну. На первом снимке девочка запечатлена сидящей с книгой в руках. На втором – в защитной маске.
"Лето все. Осень и школа", – написал он.
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Подписчики Богомолова прокомментировали снимки.
"Милая девочка! Солнечный ребенок!" – написала valentinushka7.
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы. Логично, в принципе", – отметила lyumanina.
"На этом фото на папу похожа", – заявила svetlana5050.
Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.