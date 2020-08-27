"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь

Российский режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, показал снимки своей десятилетней дочери Анны.

Богомолов: Лето все. Осень и школа Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram подросшую дочь Анну. На первом снимке девочка запечатлена сидящей с книгой в руках. На втором – в защитной маске.

"Лето все. Осень и школа", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лето фсё. Осень и школа. Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 25 Авг 2020 в 10:17 PDT

Подписчики Богомолова прокомментировали снимки.

"Милая девочка! Солнечный ребенок!" – написала valentinushka7.

"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы. Логично, в принципе", – отметила lyumanina.

"На этом фото на папу похожа", – заявила svetlana5050.

Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.