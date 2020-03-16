Собчак отпраздновала общую дату с Богомоловым

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным снимком со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Собчак: Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото в объятиях мужа, режиссера Константина Богомолова. Они запечатлены танцующими под падающим конфетти в виде лепестков цветов.

"Снова пятница 13-е. Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду", – написала она 13 марта и отметила пост хештегом "найти своих и успокоиться".

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.