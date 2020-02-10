"Страшная, но счастливая". Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак сняла селфи-видео за рулем автомобиля.

Российская телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа. Селфи-видео, снятое за рулем автомобиля, она разместила в Instagram.

"Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь "Технологию", – написала она.

Собчак перед камерой в такт музыке помахала головой.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.