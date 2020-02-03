Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 февраля, 2020
 
Новости

Собчак в черном гриме покривлялась на камеру

Российская телеведущая Ксения Собчак крупным планом сняла селфи-видео с "грязным" лицом.

Собчак: Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!
Собчак: Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак в черном гриме, напоминающем сажу, покривлялась на камеру. Видео она обнародовала в Instagram.

"Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!" – написала она.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Ксения Собчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Владимир ПОПОВ
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Китайский коронавирус: как он появился, чем опасен и есть ли от него лекарство. Главное
Николай ПОДДУБНЫЙ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS