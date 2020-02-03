Собчак в черном гриме покривлялась на камеру

Российская телеведущая Ксения Собчак в черном гриме, напоминающем сажу, покривлялась на камеру. Видео она обнародовала в Instagram.
"Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!" – написала она.
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Решила всем показать свое истинное лицо !!!! Наслаждайтесь !!! #скорошотобудет
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.