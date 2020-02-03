Собчак показала "окровавленное" лицо сына

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила фото трехлетнего сына Платона после приема пищи.

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram фото своего сына Платона, на котором ребенок запечатлен в слюнявчике после еды, с остатками пищи на лице.

"Когда съел воробушка. Хорошего выходного вам всем!" – написала Собчак 2 февраля.

Поскольку Платон измазан в некую красную субстанцию, напоминающую кровь, Собчак намекнула, что он ел, очевидно, сырое мясо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда сьел воробушка. Хорошего выходного вам всем! * Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Фев 2020 в 1:10 PST

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.

С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.