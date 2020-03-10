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13 марта, 2020
 
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Собчак показала, как ее сын целуется с девочкой в губы

Российская телеведущая Ксения Собчак обнародовала видео своего сына Платона, на которых он запечатлен с дочерью ее подруги, Яны Расковаловой.

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Собчак: Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так
Собчак: Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram поцелуи своего трехлетнего сына Платона Виторгана с девочкой Витой. 

"Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так. Спасибо, Яна Расковалова, за Виточку", – написала она.

Трехлетняя Вита – дочь ювелира Яны Расковаловой.

Сына Платона Собчак родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года телеведущая объявила о расставании с его отцом, актером Максимом Виторганом, своим первым супругомВторой муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Теги: Ксения Собчак, Платон Виторган
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