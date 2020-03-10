Собчак показала, как ее сын целуется с девочкой в губы

Российская телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram поцелуи своего трехлетнего сына Платона Виторгана с девочкой Витой.
"Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так. Спасибо, Яна Расковалова, за Виточку", – написала она.
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Когда вы с подругой даже рожаете одновременно-ваши праздники выглядят вот так)))) спасибо @yanaraskovalova за Виточку)))
Трехлетняя Вита – дочь ювелира Яны Расковаловой.
Сына Платона Собчак родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года телеведущая объявила о расставании с его отцом, актером Максимом Виторганом, своим первым супругом. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.