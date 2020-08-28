Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море

Российская телеведущая Ксения Собчак показала трехлетнего сына Платона.

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком со своим сыном Платоном. На фото она обнимает сына на фоне колосьев, моря и гор.

"У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать", – написала она.

"А куда он полетит?" – спросила подписчица rrhhfcjhv.

"С папой на море!" – ответила Собчак.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.