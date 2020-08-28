Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком со своим сыном Платоном. На фото она обнимает сына на фоне колосьев, моря и гор.
"У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать", – написала она.
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У кое-кого с этои * картинки лето сеи * час продолжится , а кто-то будет безумно скучать *
"А куда он полетит?" – спросила подписчица rrhhfcjhv.
"С папой на море!" – ответила Собчак.
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.
Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.