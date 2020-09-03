  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова

По словам российской журналистки Ксении Собчак, она будет рада, если ее бывший муж, актер Максим Виторган женится на своей избраннице, актрисе Нино Нинидзе. Описывая достоинства своего нынешнего мужа, режиссера Константина Богомолова, ведущая заговорила о проблеме.

Собчак в марте 2019 года развелась с Виторганом, а в сентябре вышла замуж за Богомолова Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак в передаче "Честный развод", которая выходит на YouTube-канале Agata Muceniece, заявила, что новая избранница ее экс-супруга, актера Максима Виторгана Нино Нинидзе кажется ей милой.

"Если они поженятся, буду рада. Мне кажется, у них настоящие чувства. Более того, они очень подходят друг другу", – заявила ведущая.

По словам Собчак, они с Виторганом расстались из-за того, что у них были разные интересы и компании – его друзья не нравились ей, а ее знакомые не были интересны супругу.

Комментируя роман с будущим мужем, режиссером Константином Богомоловым, Собчак заявила, что он проявил инициативу первым – это случилось, когда их с Виторганом отношения были "на последнем этапе".

"Он очень умный, обаятельный. Гораздо умнее меня. Но проблема, что он и сам так о себе думает", – подытожила Собчак.



ВИДЕО

Видео: Agata Muceniece / YouTube

С 2013 года Собчак жила в браке с Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

13 сентября 2019 года Собчак вышла замуж за Богомолова.

Виторган после развода с Собчак встречается с Нинидзе.