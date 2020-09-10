Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь

Российская телеведущая Ксения Собчак сравнила себя и своего супруга, режиссера Константина Богомолова, с телефонами Nokia и Iphone.

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

"На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь – интеллект. Причем не только в мужчине, в людях в принципе это самое главное и ценное. Жить с человеком и осознавать, что его интеллект превосходит твой на несколько порядков, это невероятное счастье и желание всегда развиваться и соответствовать. Это как встреча телефона Nokia (я) с последним Iphone (он). Понимаешь, что твой микрочип богом создан иначе, памяти меньше, картинок нет, но зато экран не бьется и батарейка на два дня. И любуешься Iphone. Он красивый, хрупкий и в нем очень много всего. Вся жизнь", – написала она.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.