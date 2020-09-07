"Классный хрюндель!". Муж Собчак показал архивное фото дочери

Российский режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, показал, как несколько лет назад выглядела его дочь Анна.

Богомолов о дочери: Вот этому хрюнделю сегодня десять Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram архивное фото своей дочери Анны. На фото девочка запечатлена в купальнике.

"Вот этому хрюнделю сегодня десять", – написал он 5 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот этому хрюнделю сегодня 10 * Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 5 Сен 2020 в 2:19 PDT

"Классный хрюндель!" – написала подписчица rita59reva.

Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.