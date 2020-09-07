"Классный хрюндель!". Муж Собчак показал архивное фото дочери

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram архивное фото своей дочери Анны. На фото девочка запечатлена в купальнике.
"Вот этому хрюнделю сегодня десять", – написал он 5 сентября.
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"Классный хрюндель!" – написала подписчица rita59reva.
Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.