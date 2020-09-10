"Столько любви во взгляде на дочь". Богомолов показал фото встречи с дочерью от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, показал фото, сделанные с 10-летней дочерью Анной на руках.

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram подборку снимков со своей 10-летней дочерью Анной. На фото девочка запечатлена сидящей на руках у отца.

"Анна", – подписал он снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Анна Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 9 Сен 2020 в 1:33 PDT

"Столько любви во взгляде на дочь", – отметила подписчица tasya_tem.

Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.