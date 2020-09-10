"Столько любви во взгляде на дочь". Богомолов показал фото встречи с дочерью от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram подборку снимков со своей 10-летней дочерью Анной. На фото девочка запечатлена сидящей на руках у отца.
"Анна", – подписал он снимки.
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"Столько любви во взгляде на дочь", – отметила подписчица tasya_tem.
Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Сейчас Богомолов женат на российской телеведущей Ксении Собчак. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.