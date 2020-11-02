"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фото своей дочери Анны.
"Мое счастье", – написал он.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"А глаза-то папины!" – отметила kaplyapuzik.
"Папина копия. Красотка", – заявила imnotoacat.
По мнению одной из поклонниц Богомолова, его дочь напоминает нынешнюю супругу актера, телеведущую Ксению Собчак.
"На Ксюшу Собчак похожа", – заявила antat2018.
Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Свадьба Богомолов и Собчак состоялась 13 сентября 2019 года.