"На Ксюшу Собчак похожа", "Глаза папины". Фаны Богомолова обсуждают фото его дочери

По мнению одной из поклонниц российского режиссера Константина Богомолова, его дочь Анна напоминает нынешнюю супругу своего отца, телеведущую Ксению Собчак.

Богомолов женат на Собчак более года

Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram фото своей дочери Анны. "Мое счастье", – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Мое счастье Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 31 Окт 2020 в 7:31 PDT Подписчики прокомментировали снимок. "А глаза-то папины!" – отметила kaplyapuzik. "Папина копия. Красотка", – заявила imnotoacat. По мнению одной из поклонниц Богомолова, его дочь напоминает нынешнюю супругу актера, телеведущую Ксению Собчак. "На Ксюшу Собчак похожа", – заявила antat2018. Мать дочери Богомолова – актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году. Свадьба Богомолов и Собчак состоялась 13 сентября 2019 года.