Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2020
 
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Богомолов обнародовал постельное фото Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов сфотографировал свою жену, телеведущую Ксению Собчак за чтением книги.

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Богомолов и Собчак поженились в 2019 году
Богомолов и Собчак поженились в 2019 году
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком своей супруги, телеведущей Ксении Собчак. На фото она запечатлена лежащей в постели, с книгой Федора Достоевского в руках.

"Бесы", – таким хештегом Богомолов сопроводил пост.

Ранее Собчак публиковала в Instagram видео, на котором видно то же кольцо, что и на снимке, обнародованном Богомоловым.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, Федор Достоевский, фото, Константин Богомолов, хештег
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