Богомолов обнародовал постельное фото Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком своей супруги, телеведущей Ксении Собчак. На фото она запечатлена лежащей в постели, с книгой Федора Достоевского в руках.
"Бесы", – таким хештегом Богомолов сопроводил пост.
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Ранее Собчак публиковала в Instagram видео, на котором видно то же кольцо, что и на снимке, обнародованном Богомоловым.
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Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.
До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.