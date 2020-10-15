Богомолов обнародовал постельное фото Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов сфотографировал свою жену, телеведущую Ксению Собчак за чтением книги.

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком своей супруги, телеведущей Ксении Собчак. На фото она запечатлена лежащей в постели, с книгой Федора Достоевского в руках.

"Бесы", – таким хештегом Богомолов сопроводил пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #бесы Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 14 Окт 2020 в 3:37 PDT

Ранее Собчак публиковала в Instagram видео, на котором видно то же кольцо, что и на снимке, обнародованном Богомоловым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хорошего вам,блестящего понедельника * Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Авг 2020 в 2:02 PDT

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.