Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2020
 
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Продюсер Loboda Крапивина заявила, что ее отец проспонсировал Monatik новые зубы

По словам продюсера строящей карьеру в РФ певицы Loboda Нателлы Крапивиной, ее отец, бизнесмен Вагиф Алиев помог украинскому певцу Monatik на старте карьеры.

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Крапивина: Я не стала продюсировать Диму, потому что я понимала, что ему я не нужна
Крапивина: Я не стала продюсировать Диму, потому что я понимала, что ему я не нужна
Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак подтвердила, что ее отец, бизнесмен Вагиф Алиев дал украинскому певцу Monatik (Дмитрию Монатику) $10 тыс. на новые зубы.

"Я не стала продюсировать Диму, потому что я понимала, что ему я не нужна. История – абсолютная правда. Узнала я ее буквально несколько лет назад от самого Димы, когда мы с ним летели на фестиваль "Жара". Он стал очень активно мне рассказывать какие-то истории. И он мне говорит: "А ты знаешь, что зубы я себе поставил благодаря твоему отцу?" Я говорю: "В смысле?" Он реально потратил эти деньги [на зубы]. Говорит: "Если бы не твой отец...Ты не понимаешь. У меня после этого вся карьера пошла вверх", – рассказала Крапивина.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" – певицы Loboda (Светланы Лободы).

Теги: Ксения Собчак, бизнес, деньги, Loboda, Вагиф Алиев, Monatik, интервью, Нателла Крапивина, продюсер, зубы
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