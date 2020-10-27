Продюсер Loboda Крапивина заявила, что ее отец проспонсировал Monatik новые зубы

По словам продюсера строящей карьеру в РФ певицы Loboda Нателлы Крапивиной, ее отец, бизнесмен Вагиф Алиев помог украинскому певцу Monatik на старте карьеры.

Крапивина: Я не стала продюсировать Диму, потому что я понимала, что ему я не нужна Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак подтвердила, что ее отец, бизнесмен Вагиф Алиев дал украинскому певцу Monatik (Дмитрию Монатику) $10 тыс. на новые зубы.

"Я не стала продюсировать Диму, потому что я понимала, что ему я не нужна. История – абсолютная правда. Узнала я ее буквально несколько лет назад от самого Димы, когда мы с ним летели на фестиваль "Жара". Он стал очень активно мне рассказывать какие-то истории. И он мне говорит: "А ты знаешь, что зубы я себе поставил благодаря твоему отцу?" Я говорю: "В смысле?" Он реально потратил эти деньги [на зубы]. Говорит: "Если бы не твой отец...Ты не понимаешь. У меня после этого вся карьера пошла вверх", – рассказала Крапивина.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" – певицы Loboda (Светланы Лободы).