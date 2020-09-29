Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
Украинский певец Monatik 29 сентября на своем YouTube-канале презентовал клип-мюзикл на песню "Увлиувт на улице Пикадилли" – композицию, которую он спел дуэтом с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. "Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому возникла идея сделать оммаж", – анонсировал в Instagram премьеру клипа артист. По словам Monatik, клип снят в стилистике сценических образов Вайкуле. В съемках также приняли участие артистки Monatik Corporation – Lida Lee и Nino.
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