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25 сентября, 2020
 
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Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"

Украинский певец и продюсер Monatik был судьей "Танцев со звездами" в предыдущих трех проектах.

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Monatik будет оценивать выступления участников в пятом эфире "Танцев со звездами"
Monatik будет оценивать выступления участников в пятом эфире "Танцев со звездами"
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец и продюсер Monatik стал приглашенным судьей на пятом эфире шоу "Танцы со звездами". Об этом сообщается 25 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"В пятом эфире судьей-джокером станет Monatik", – говорится в сообщении.

Monatik был судьей в предыдущих трех сезонах проекта, оценивая уровень мастерства участников вместе с хореографом Владом Ямой и балериной Екатериной Кухар.

В 2020 году премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

23 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

Вместе с Monatik судить выступления звезд в пятом эфире будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Теги: Monatik, Танцы со звездами
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